IG Metall will Tarifkommission Aufruf zu Warnstreiks bei VW empfehlen

Wolfsburg: Unter lautstarkem Protest von Mitarbeitern sind beim Autobauer Volkswagen die Tarifverhandlungen in die dritte Runde gestartet. Tausende Beschäftigte aus allen zehn deutschen VW-Werken nahmen mit Plakaten und Trillerpfeifen an einer Kundgebung gegen den Sparkurs der Unternehmensführung teil. Ziel ist es vor allem, Massenentlassungen und Werksschließungen zu verhindern. IG Metall und Betriebsrat hatten gestern einen eigenen Plan für die Zukunft von VW vorgestellt. Inzwischen wurde bekannt, dass die IG-Metall der Tarifkommission den Aufruf zu Warnstreiks empfehlen will - die Friedenspflicht bei Volkswagen endet Ende des Monats - ab Dezember sind Arbeitsniederlegungen möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 18:00 Uhr