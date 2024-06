IG Metall will sieben Prozent mehr Lohn fordern

Frankfurt am Main: In der Metall- und Elektroindustrie stehen die nächsten Tarifverhandlungen an. Nun hat der Vorstand der IG Metall bekannt gegeben, mit welcher Forderung man in die Gespräche gehen will: Die Gewerkschaft will ein Lohn-Plus von sieben Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr erreichen. Auszubildende sollen 170 Euro mehr im Monat bekommen. Die endgültige Lohnforderung soll Anfang Juli beschlossen werden. - In der Metall-und Elektroindustrie sind rund vier Millionen Menschen beschäftigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2024 14:00 Uhr