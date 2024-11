IG Metall will gemeinsame Lösung für Tarifkonflikt in Bayern und Nordddeutschland

Frankfurt am Main: Mit Blick auf den Tarifstreit hat die IG Metall ihre beiden Bezirke Bayern und Küste beauftragt, eine gemeinsame Lösung zu finden. Am 11. November sollen deshalb Vertreter beider Regionen in Hamburg zusammenkommen, um mit den Arbeitsgebern zu verhandeln. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen die Warnstreiks bis dahin aber weitergehen. Vor allem in der Frage der Entgelterhöhung sei man noch zu weit auseinander, hieß es. Die Arbeitgeber haben sich bislang noch nicht dazu geäußert. Die IG Metall fordert für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Unternehmen hatten zuletzt eine Tarifsteigerung in zwei Stufen um 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten angeboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 17:00 Uhr