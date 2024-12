IG Metall verteidigt Warnstreiks in fast allen VW-Werken

München: Die IG Metall will heute die Produktion beim Autobauer Volkswagen zeitweise lahmlegen. Bundesweit sind Warnstreiks geplant. Die Gewerkschaft reagiert damit auf den angekündigten Sparkurs bei VW. Der Konzern fordert von der Belegschaft zehn Prozent Lohnkürzung. Im Raum stehen auch Werksschließungen. Die Gewerkschaft fordert, dass alle Standorte erhalten bleiben und die Mitarbeiter eine Bestandsgarantie bekommen. Bezirksleiter Ott von der IG Metall Bayern nannte die Warnstreiks in der Bayern 2 "Welt am Morgen" legitim. Mit Blick auf die bayerische Autoindustrie sagte Ott, noch sei man erfolgreich. Allerdings gebe es Zukunftssorgen. Ott nimmt heute an einem Autogipfel mit Bayerns Ministerpräsident Söder teil. Vertreter von Autoherstellern, Zulieferern und Verbänden kommen zusammen, um über Wege aus der Krise zu sprechen.

