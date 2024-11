IG Metall und Arbeitgeber einigen sich auf Tarifvertrag

Hamburg: Im Tarifstreit für die 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist eine Einigung erzielt worden. Nach 18 Stunden langen Verhandlungen konnte für die Tarifbezirke Küste und Bayern ein Pilotabschluss erzielt werden. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten IG Metall und die Arbeitgeberseite das Verhandlungsergebnis vor. So erhalten die Beschäftigten ab April zwei Prozent mehr Lohn, im April 2026 dann noch einmal 3,1 Prozent. Zudem gibt es zum 1. Februar eine Einmalzahlung von 600 Euro. Das ist der Ausgleich für die Monate seit Auslaufen des Tarifvertrages Ende September bis zu ersten Erhöhung im nächsten April. Als Laufzeit wurden 25 Monaten vereinbart. Der Tarifvertrag sieht weitere Regelungen wie Sonderzahlungen und flexible Lösungen für Firmen vor, die in schwieriger Lage auch mal vom Tarifvertrag abweichen wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 11:00 Uhr