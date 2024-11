IG Metall setzt Warnstreiks in 27 Betrieben fort

München: In ganz Bayern streiken heute die Mitglieder der IG Metall für mehr Geld. In insgesamt 27 Betrieben soll es Warnstreiks geben. Die größten Kundgebungen sind in Aschaffenburg bei Linde und MAN Energy Solutions in Augsburg geplant. Die IG Metall fordert unter anderem bundesweit für die 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten weniger Lohn bei einer deutlich längeren Laufzeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 07:00 Uhr