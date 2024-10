IG Metall setzt Warnstreiks fort

Frankfurt am Main: In vielen Metall- und Elektrounternehmen wird heute weiter gestreikt. Die Gewerkschaft IG Metall fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld - und will mit den Warnstreiks Druck machen. In Bayern betroffen sind etwa die Firma Rodenstock in Regen und Continental Automotive in Regensburg. Im Freistaat hatten Arbeitgeber und Gewerkschaft gestern über einen Pilotabschluss verhandelt - also über eine Einigung, die die Tarifparteien in anderen Bundesländern übernehmen könnten. Danach hieß es von der IG Metall, man sei von einem Durchbruch noch weit entfernt. In Strukturfragen sei man aber weitergekommen. Die Arbeitgeberseite teilte mit, sie hoffe nun in der nächsten Runde auf eine Lösung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 06:00 Uhr