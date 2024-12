IG Metall ruft zu Warnstreiks in allen VW-Werken auf

Wolfsburg: Der Autobauer Volkswagen wird von heute an bestreikt. Die IG Metall hat die 120.000 Beschäftigten zum Ausstand aufgerufen. Er werde in allen Werken die Produktion zeitweilig auf Eis legen, kündigte die Gewerkschaft an. Das Unternehmen erklärte, für die wesentlichen Abläufe werde es Notfallpläne geben. Weil VW deutlich weniger Autos verkauft als früher, drohen vielen Beschäftigten Lohnkürzung oder Kündigung - im Raum steht außerdem, ganze Standorte zu schließen. Am 9. Dezember soll weiter über einen neuen Haustarifvertrag verhandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 00:00 Uhr