IG-Metall ruft zu Warnstreiks in allen VW-Werken auf

Wolfsburg: In allen VW-Werken soll es ab morgen Warnstreiks geben. Das hat die IG Metall am Mittag im Tarifstreit mit dem Autobauer angekündigt. Verhandlungsführer Gröger sagte wörtlich: "Wenn nötig, wird das der härteste Tarifkampf, den Volkswagen je gesehen hat." Bereits um Mitternacht hatte die Gewerkschaft mit symbolischen Aktionen das Ende der Friedenspflicht begangen - mit Glockenschlägen in Wolfsburg und roten Bengalfeuern in Zwickau. Betriebsratschefin Cavallo sprach dabei von großem Frust bei der Belegschaft. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die 12.000 Mitarbeiter war am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für ihre Mitglieder deutliche Gehaltssteigerungen, die aber nicht ausgezahlt, sondern in einen Zukunftsfonds angelegt werden sollen. Das lehnt der Konzern ab. Er verlangt von den Mitarbeitern Gehaltskürzungen, droht mit betriebsbedingten Kündigungen und dem Aus für ganze Werke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 15:00 Uhr