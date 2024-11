IG Metall ruft zu Warnstreiks in 27 Betrieben in Bayern auf

München: Die IG Metall in Bayern erhöht im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie den Druck. Für heute hat die Gewerkschaft in 27 bayerischen Betrieben zum Warnstreik aufgerufen. Die größten Kundgebungen fanden am Vormittag in Augsburg und Aschaffenburg statt. Auch wenn es Bewegung in den Tarifverhandlungen gebe, sei man in der Frage der Entgelterhöhung noch zu weit auseinander, teilte die IG Metall mit. Sie fordert sieben Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten knapp die Hälfte bei einer deutlich längeren Laufzeit. Die nächste Verhandlungsrunde soll in einer Woche stattfinden. In Bayern arbeiten rund 870.000 Menschen in der Metall-und Elektrobranche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 13:00 Uhr