IG Metall lehnt Angebot der Arbeitgeber ab

Berlin: In der Metall- und Elektroindustrie bahnt sich in den laufenden Tarifverhandlungen eine harte Auseinandersetzung an. Die Arbeitgeber haben jetzt ein erstes Angebot vorgelegt, dass die IG Metall umgehend zurückwies. Der Vorschlag sieht ab Juli kommenden Jahres eine schrittweise Erhöhung der Löhne um 3,6 Prozent vor - und das bei einer Laufzeit von zweieinviertel Jahren. Dazu sei eine "überproportionale" Anhebung der Ausbildungsvergütung geplant, so die Arbeitgeber. Die IG Metall konterte: Die Laufzeit sei zu lang. Und die Erhöhung sei zu niedrig und komme zu spät. Die Gewerkschaft wünscht sich auf ein Jahr gesehen ein Plus von sieben Prozent. In Bayern verlief wegen der Meinungsverschiedenheiten die zweite Verhandlungsrunde ergebnislos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 16:00 Uhr