IG Metall hält im Tarifstreit mit VW an Kernforderungen fest

Hannover: Vor der fünften Tarifrunde beim Autohersteller Volkswagen hat die Gewerkschaft IG Metall ihre Tarif-Forderungen bekräftigt. Der Rahmen für die Gespräche müsse sein, dass es keine Werksschließungen, keine Massenentlastungen und auch keine Eingriffe in das monatliche Entgelt gebe, sagte Verhandlungsführer Gröger. Er und die VW-Betriebsratsvorsitzende Cavallo riefen zu einem Kompromiss noch vor Weihnachten auf. VW-Verhandlungsführer Meiswinkel betonte derweil, dass beide Parteien bei den zentralen Themen derzeit noch weit auseinander liegen würden. Laut Meiswinkel besteht akuten Handlungsbedarf, um beim Unternehmen eine nachhaltige Kostenentlastung zu erzeugen. Vor dem Tagungshotel in Hannover hatten rund 100 Mitarbeiter gegen die Sparpläne des Konzerns demonstriert. Die Gewerkschaft hatte für 2025 eine massive Ausweitung des Arbeitskampfes angedroht, sollte es in diesem Jahr zu keiner Einigung mehr kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 13:00 Uhr