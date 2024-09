IG Metall fordert vor Autogipfel E-Auto-Förderpaket

Berlin: Vor dem für morgen geplanten Autogipfel von Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die IG Metall Maßnahmen zur Verkaufsförderung von E-Autos gefordert. Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte der "Bild am Sonntag", ein derartiges Paket würde den Herstellern und den Zulieferern helfen und so Arbeitsplätze sichern. Zuvor hatten Teile der SPD-Fraktion eine neue Prämie für E-Fahrzeuge ins Spiel gebracht. Wer seinen Verbrenner zugunsten eines neues Elektroautos abschafft, soll einen Bonus von 6.000 Euro erhalten, heißt es in dem Papier, über das der "stern" berichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 02:00 Uhr