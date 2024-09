IG-Metall fordert Förderpaket für E- Autos

Berlin: Vor dem morgigen Autogipfel im Bundeswirtschaftsministerium hat die Gewerkschaft IG Metall ein Förderpaket für E- Autos gefordert. Wie ein Sprecher der "Bild am Sonntag" sagte, würde das den Herstellern und Zulieferern, die schon Milliarden in die E-Mobilität investiert haben, helfen und so Arbeitsplätze sichern. Auch die SPD setzt auf Sofortmaßnahmen und fordert unter anderem eine Abwrackprämie 2.0. Wirtschaftspolitiker der Partei schlagen einen 6.000-Euro-Bonus für diejenigen vor, die ihren Verbrenner abwracken und ein neues E-Auto kaufen. Für den Kauf eines gebrauchten E-Autos soll es demnach 3.000 Euro geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 14:00 Uhr