IG-Metall droht VW mit noch nie dagewesenen Streiks

Wolfsburg: Die IG Metall führt ab morgen in allen VW-Werken Warnstreiks durch. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Gröger, drohte mit dem "härtesten Tarifkampf, den Volkswagen je gesehen hat." Wie lang und wie intensiv die Auseinandersetzung gehe, habe der Konzern am Verhandlungstisch zu verantworten. Die nächste Tarifrunde soll in gut einer Woche stattfinden. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat kämpfen für den Erhalt aller VW-Werke und lehnen die vom Konzern geforderten Gehaltskürzungen ebenso ab wie betriebsbedingte Kündigungen. Stattdessen verlangen sie eine deutliche Gehaltssteigerung, die aber nicht ausbezahlt werden, sondern in einen Zukunftsfonds fließen soll. Volkswagen hatte im Herbst die Beschäftigungsgarantie für die Belegschaft gekündigt und weist die Vorschläge der IG-Metall bisher als unzureichend zurück. Gewerkschaftsvertreter Gröger warf dem Konzern vor, die Tarifverträge in Brand gesteckt zu haben und nun Benzinfässer hinterherzuwerfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 16:00 Uhr