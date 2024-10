Ifo-Präsident fordert von Staatsregierung Kürzung der Ausgaben

München: Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, verlangt von der bayerischen Staatsregierung, mittelfristig die Staatsausgaben zu senken. Der Freistaat könne sich zwar kurzfristig mehr verschulden. Sollte die Wirtschaftsstagnation jedoch anhalten, müsse man irgendwann auch öffentliche Ausgaben kürzen, so Fuest. Zuvor war die aktuelle regionalisierte Steuerschätzung für Bayern bekannt geworden. Demnach erwartet den Freistaat im kommenden Jahr ein Minus an Steuereinnahmen in Höhe von 900 Millionen Euro. Für 2026 sind es 1,5 Milliarden Euro weniger als zuletzt angenommen.

