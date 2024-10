Ifo-Institut warnt vor Rücknahme des Verbrenner-Verbots

München: Das ifo-Institut warnt davor, das für 2035 geplante Verbrennerverbot in der EU zurückzunehmen, wie es FDP und Union fordern. Der aktuelle massive Einbruch bei der Nachfrage nach Elektroautos habe auch viel mit Unsicherheit bei den Kunden zu tun, wie es mit der Elektromobilität weitergehe, sagte der Leiter des ifo Zentrums für neue Technologien, Falck, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Politik müsse jetzt Klarheit für Investitionen schaffen. An der Transformation führe ohnehin kein Weg vorbei, so Falck weiter. Nach seinen Worten wäre deshalb ein Aufschub - trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten der Auto-Branche - nicht zielführend.

