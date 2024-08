Ifo-Institut rechnet mit Inflation unter zwei Prozent

München: Die Inflation wird sich nach Einschätzung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in absehbarer Zeit weiter abschwächen. Ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser rechnet in den kommenden Monaten mit Werten unter der Zwei-Prozent-Marke. Vor allem Energie sei für die Verbraucher deutlich günstiger als noch vor einem Jahr. Dazu wurden Daten zu den jüngsten Preiserwartungen der Unternehmen in Deutschland veröffentlicht. Demnach beabsichtigten im August weniger Firmen als noch im Juli, ihre Preise zu erhöhen. Das Statistische Bundesamt gibt am frühen Nachmittag die erste Schätzung für die Inflationsrate im August bekannt.

