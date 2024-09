Ifo-Index fällt im September weiter

München: Das Geschäftsklima in den deutschen Firmen hat sich im September weiter verschlechtert. Der Ifo-Index fiel von 86,6 auf 85,4 Punkte, wie das Münchner-Institut mitteilte. Dies ist der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Januar. Die Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Lage als auch ihre Aussichten pessimistischer. Ifo-Präsident Fuest sagte wörtlich: "Die deutsche Wirtschaft gerät immer stärker unter Druck." Volkswirte hatten zuvor zwar einen Rückgang erwartet, aber keinen so deutlichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 14:00 Uhr