ICE erfasst Streckenmitarbeiter bei Kitzingen

Kitzingen: Ein ICE hat in der vergangenen Nacht in Unterfranken einen Bauarbeiter erfasst und tödlich verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann als Sicherungsposten auf einer Baustelle im Raum Kitzingen eingeteilt. Warum er um kurz vor halb zwei Uhr auf den Gleisen war, als der Zug von München nach Hamburg die Strecke passierte, ist derzeit noch unklar. Die Unfallstelle war bis zum frühen Morgen gesperrt, inzwischen ist sie für den Bahnverkehr wieder freigegeben. Wegen weiterer Ermittlungen muss der Streckenabschnitt im Laufe des Tages aber noch einmal abgeriegelt werden, so dass es zu weiteren Verspätungen kommen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 09:00 Uhr