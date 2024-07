Huthis schießen offenbar auf israelische Hafenstadt Eilat

Tel Aviv: Nach dem Angriff auf Huthi-Stellungen in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida hat das israelische Militär heute Früh einen vom Jemen aus abgefeuerten Marschflugkörper abgefangen. Nach Angaben eines Armeesprechers hat das auf Eilat gerichtete Geschoss israelisches Gebiet nicht erreicht. In der Hafenstadt am Roten Meer wurde Luftalarm ausgelöst. Gestern hatte Israel als Reaktion auf einen tödlichen Huthi-Angriff auf Tel Aviv erstmals die von den Islamisten kontrollierte jemenitische Hafenstadt Hodeida bombardiert. Die Angriffe lösten einen Großbrand aus, drei Menschen wurden nach jemenitischen Angaben getötet und 87 verletzt. Die israelische Armee sprach von einer Reaktion auf "hunderte Angriffe" der mit dem Iran verbündeten Huthis auf Israel in den vergangenen Monaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2024 10:30 Uhr