Huthi-Rebellen beschießen israelische Küstenstadt Eilat

Eilat: Huthi-Milizen im Jemen haben am Morgen die israelische Hafenstadt Eilat am Roten Meer mit Raketen angegriffen. Dem israelischen Militär zufolge wurde in den frühen Morgenstunden Luftalarm ausgelöst. Eine Boden-Boden-Rakete habe man abfangen können, bevor sie den israelischen Luftraum erreicht habe. Die mit dem Iran verbündeten Islamisten greifen Israel immer wieder an. Zuletzt hatten sie vorgestern einen Mann in Tel Aviv mit einer Drohne getötet. Israel hat daraufhin die jemenitische Hafenstadt Hodeida bombardiert. Dabei kamen nach jemenitischen Angaben drei Menschen ums Leben. Der israelischen Armee zufolge wird der Hafen von den Huthis für den Waffen-Umschlag genutzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 11:00 Uhr