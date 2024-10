Hurrikan "Milton" wirbelt auch europäische Politik durcheinander

Berlin: Wegen des Hurrikans "Milton" vor der US-Küste gerät der Zeitplan für wichtige politische Treffen ins Wanken. US-Präsident Biden hat seine für morgen geplante Deutschlandreise abgesagt. Damit kann er auch nicht am Ukraine-Treffen teilnehmen, das am Wochenende auf dem US-Stützpunkt in Ramstein stattfinden soll. Es entfällt auch ein Vierergipfel zwischen Biden, Bundeskanzler Scholz, dem britischen Premier Starmer und dem französischen Präsidenten Macron, wie die britische Regierung mitteilte. Unklar ist nun, ob am Wochenende eine Ukraine-Konferenz abgehalten wird und in welcher Form. Bundeskanzler Scholz äußerte in einem Fernsehinterview Verständnis für Bidens Entscheidung. Wörtlich sagte er: "Es wäre ein sehr wichtiges Treffen geworden." Aber es werde ja nachgeholt. Hurrikan "Milton" droht in den kommenden Tagen den US-Bundesstaat Florida zu verwüsten - nach Prognosen könnte er einer der gefährlichsten Stürme in der Geschichte des Bundesstaates werden.

