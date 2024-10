Hurrikan Milton sorgt für Überflutungen und Stromausfälle in Florida

Tampa: Der Hurrikan "Milton" zieht derzeit über Florida hinweg - und hat dabei bedrohliche Regenmengen mitgebracht. In der Region um Tampa fielen mehr als 410 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Nationale Wetterdienst warnt vor Hochwasser dort sowie in anderen Teilen West- und Zentralfloridas. Es hat bereits gefährliche Flutwellen gegeben. Mehr als zweieinhalb Millionen Haushalte und Unternehmen sind ohne Strom - die Einwohner von St. Petersburg haben nach einem Leitungsbruch auch kein Trinkwasser mehr. Vor Eintreffen des Hurrikans gegen 2.30 Uhr unserer Zeit hatten sich bereits etliche Windhosen gebildet. An die hundert Häuser wurden zerstört - zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 11:00 Uhr