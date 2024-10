Hurrikan MIlton richtet in Florida Schäden an

Tampa: Mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan Milton an der Westküste von Florida auf Land getroffen. Südlich von Tampa wurden Hauptstraßen überschwemmt, in etwa einer Million Haushalten fiel der Strom aus. US-Präsident Biden rief die Menschen, die in ihren Häusern geblieben sind auf, die Gebäude jetzt nicht zu verlassen. Sie müssen damit rechnen, dass Gegenstände herumfliegen, Bäume umfallen und Sturzfluten ganze Regionen erfassen. In den Straßen liegt teils noch Schutt, den Hurrikan Helene hinterlassen hatte. Die US-Regierung hat umfassende Hilfen für die Betroffenen angekündigt. Präsident Biden hat den obersten nationalen Katastrophenschützer nach Florida entsandt. Man rechnet damit, dass das Schlimmste gegen 8 Uhr morgens unserer Zeit überstanden sein wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 04:00 Uhr