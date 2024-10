Hurrikan "Milton" hinterlässt Milliardenschäden in Florida

Washington: In den USA laufen die Aufräumarbeiten, nachdem Hurrikan Milton durch Florida gezogen ist. Dabei waren 16 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben von US-Präsident Biden schätzen die Behörden die Zerstörungen auf umgerechnet rund 46 Milliarden Euro. Er will morgen in das Katastrophengebiet reisen. Rund 1,8 Millionen Haushalte waren zuletzt noch ohne Strom. Gouverneur Ron DeSantis mahnte die Menschen weiter zu anhaltender Vorsicht. Abgerissene Stromleitungen seien eine Gefahr, sagte er. In stehendem Hochwasser könnten außerdem gefährliche Gegenstände verborgen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 17:00 Uhr