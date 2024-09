Hurrikan "Helene" erreicht vor Florida zweithöchste Stufe

Washington: Der Hurrikan "Helene" gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaates Florida weiter an Stärke. Meteorologen haben den Wirbelsturm mittlerweile als "extrem gefährlichen Hurrikan" der zweithöchsten Kategorie 4 eingestuft. Die US-Katastrophenschutzbehörde warnte eindringlich vor dem heranziehenden Sturm, der mehrere Bundesstaaten treffen werde. In Florida seien bis zu sechs Meter hohe Sturmfluten zu befürchten. Dort wird "Helene" voraussichtlich gegen 5 Uhr unserer Zeit an Land treffen.

