Hurrikan "Beryl" trifft in Mexiko auf Land

Mexiko-Stadt: Der Hurrikan "Beryl" hat in Mexiko das mittelamerikanische Festland erreicht und Stromausfälle verursacht. Wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte, traf der Hurrikan der Kategorie 2 in der Nähe des Ferienortes Tulum auf der Halbinsel Yucatán auf Land. In der Stadt fiel der Strom aus, als der Wirbelsturm auf Land traf. Die Böen lösten in ganz Tulum Auto-Alarmanlagen aus und zerrten an Bäumen. Berichte über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Behörden warnen für die kommenden Stunden jedoch vor Überschwemmungen durch starken Regen. Zuvor war Beryl über Jamaika und die kleinen Antillen gefegt. Mindestens elf Menschen kamen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 21:00 Uhr