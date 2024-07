Hurrikan Beryl bedroht mexikanische Urlaubsorte

Tulum: Hurrikan "Beryl" nähert sich über dem Atlantik der mexikanischen Ostküste. Leicht abgeschwächt, aber immer noch mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde bedroht er die viel besuchten Badeorte Cancún und Tulum. Dort halten sich nach offiziellen Zahlen mehr als 340.000 Urlauber auf. Für die am stärksten gefährdeten Gebiete haben die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. Das US-Hurrikanzentrum in Miami warnt vor zerstörerischen Winden und Sturmfluten. Zuvor hatte der Wirbelsturm auf den Kleinen Antillen und auf Jamaika Verwüstungen angerichtet. Mindestens neun Menschen kamen dort und in Venezuela ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 09:00 Uhr