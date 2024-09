Hunter Biden bekennt sich schuldig in allen Anklagepunkten

Los Angeles: Der Sohn von US-Präsident Biden, Hunter Biden, hat sich in seinem Prozess wegen Steuerhinterziehung in allen neun Anklagepunkten schuldig bekannt. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Dem 54-Jährigen wird der Prozess gemacht, weil er vier Jahre lang Steuern in Höhe von mindestens 1,4 Millionen Euro hinterzogen haben soll. Das Urteil soll am 16. Dezember verkündet werden.

