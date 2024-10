Hundesteuer bringt Rekordeinnahmen

Wiesbaden: Mit der Hundesteuer haben Deutschlands Städte und Gemeinden vergangenes Jahr so viel Geld eingenommen wie nie. Rund 421 Millionen Euro sind es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gewesen. Das war ein Plus von 1,6 Prozent. Seit über zehn Jahren steigen die Einnahmen durch die Abgabe stetig. Zum Vergleich: Damals lagen sie noch bei rund 299 Millionen Euro. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es mehr Hunde in Deutschland gibt. Denn der Betrag, den die Kommunen für die Steuer festlegen, richtet sich nach der Anzahl der Hunde in einem Haushalt und nach der Rasse.

