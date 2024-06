Hunderttausende protestieren in Frankreich gegen rechts

Paris: In Frankreich sind hunderttausende von Menschen gegen die politische Rechte auf die Straße gegangen. Die Proteste richteten sich gegen den Rassemblement National von Marine Le Pen, der bei der Europawahl stärkste Kraft geworden war. Gewerkschaften, Studenten und Menschrechtsorganisationen hatten in Paris und anderen Großstädten zu den Kundgebungen aufgerufen. In Frankreich wird am 30. Juni und am 7. Juli ein neues Parlament gewählt. Präsident Macron hatte nach der herben Niederlage seines Bündnisses bei der Europawahl überraschend die Nationalversammlung aufgelöst und vorgezogene Wahlen angekündigt. Einen Rücktritt schloss er aus. In jüngsten Meinungsumfragen liegt der Rassemblement National knapp vor der Volksfront, einem Bündnis linker Parteien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 07:00 Uhr