Hunderttausende nach Sturm Éowyn weiter ohne Strom

London: In Großbritannien und Irland sind die Folgen von Sturm Éowyn weiter zu spüren. Über eine halbe Million Haushalte und Unternehmen sind in der Republik Irland, in britischen Nordirland und in Schottland laut dem Energieversorger derzeit ohne Strom. Zehntausende Menschen haben zudem kein fließendes Wasser. Irland ist von dem Sturm, der am Freitag mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von über 180 Kilometer pro Stunde über die Insel zog, besonders betroffen. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt. Auch der Verkehr bleibt gestört. Viele Zug-, Bus-, Flug- und Fährverbindungen sind gestrichen worden. Die Aufräumarbeiten dürften noch Tage dauern. Heute werden erneut Wind und Regen erwartet.

