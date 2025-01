Hunderttausende kehren in den Norden des Gazastreifens zurück

Gaza-Stadt: Am ersten Tag der Rückkehrmöglichkeit haben sich nach UN-Angaben hunderttausende Mensche auf den Weg in den Norden des Gazastreifens gemacht. Die Hamas sprach von 300.000. Sie waren im Laufe des mehr als 15monatigen Kriegs in den Süden des Küstenstreifens vertrieben worden. Dort hatten sie meist in notdürftigen Zeltlagern gelebt. Videos in sozialen Medien zeigen kilometerlange Schlangen von Menschen, die zu Fuß über eine ausgewiesene Route am Meer entlang Richtung Norden unterwegs waren. Derweil hat die Terrororganisation Islamischer Dschihad laut israelischen Medien ein Video einer deutsch-israelischen Geisel veröffentlicht, die eigentlich schon am Samstag hätte frei kommen sollen. Im Video versichert die Frau, dass es ihr gut gehe und dass sie am kommenden Donnerstag mit anderen Frauen frei gelassen werde.

