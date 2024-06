Hunderttausende feiern Christopher Street Day in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben gestern mehr als 300.000 Menschen gemeinsam den Christopher Street Day gefeiert. Unter dem diesjährigen Motto "Vereint in Vielfalt - gemeinsam gegen Rechts" demonstrierten die Teilnehmenden für die Rechte der queeren Community. Zwischenzeitlich war der Marienplatz stark überfüllt und musste für weitere Menschen gesperrt werden. Die Polizei zog am Abend eine positive Bilanz und sprach von einem störungsfreien Verlauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 06:00 Uhr