Hunderttausend Menschen protestieren in Valencia gegen Regionalregierung

Valencia: Einen Monat nach der Flutkatastrophe in Südostspanien haben etwa hunderttausend Menschen gegen Regionalpräsident Mazón demonstriert. Zum Zeitpunkt des Unglücks, zehn Minuten nach 20 Uhr, riefen die Menschen die Worte "Mörder, Mörder". Sie warfen Mazón vor, die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt zu haben. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, dass nach der Katastrophe in einzelnen Orten tagelang keine Hilfe ankam. Mazón hat sich nach der Flut zwar entschuldigt, einen Rücktritt lehnt er aber ab. - Die nationalen Wetterbehörde hatte bereits zwölf Stunden vor den Überflutungen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Aufräumarbeiten dauern in vielen Orten noch an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 06:00 Uhr