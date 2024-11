Hunderte Schafe zogen auf dem Weg zur Winterweide durch Nürnberg

Nürnberg: Begleitet von zahlreichen Schaulustigen sind am Vormittag mehr als 600 Schafe durch die Innenstadt gezogen. Wie jedes Jahr im November hat ein Schäfer seine Herde so zu den Winterweiden westlich von Nürnberg getrieben. Entlang der mehr als zehn Kilometer langen Strecke mussten auch einige Straßen und der Hauptmarkt überquert werden. Die Stadt hatte die Öffentlichkeit schon vorab über den Zug informiert - auch damit die Wege frei und Hunde ferngehalten werden. Nicht nur in Nürnberg, auch in Augsburg oder Ulm übernehmen größere Schafherden inzwischen die Mäharbeit auf öffentlichen Wiesen. Diese Beweidung ist klimafreundlicher und schützt die Artenvielfalt in den Stadtgebieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 16:00 Uhr