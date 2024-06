Hunderte Muslime sterben bei Pilgerfahrt in Mekka

Mekka: Die Zahl der Hitzetoten während der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien steigt weiter. Allein 600 Pilger aus Ägypten seien den extremen Temperaturen zum Opfer gefallen, sagte ein arabischer Diplomat der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 90 weitere Tote werden aus Jordanien, Tunesien, Iran und Senegal gemeldet. Offizielle Zahlen gibt es bisher nicht. Die Hadsch hatte am Freitag begonnen und war gestern zu Ende gegangen. In Mekka und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung herrschten in der Zeit um die 50 Grad Celsius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 17:00 Uhr