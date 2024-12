Hunderte Menschen kommen zu Gedenkgottesdienst in Magdeburg

Magdeburg: Im Magdeburger Dom haben sich am Abend hunderte Menschen zu einem Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags versammelt - darunter waren auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz. Auch vor dem Dom standen nach Polizeiangaben mehr als 1.000 Menschen. In Floß in der Oberpfalz wurde eines Neunjährigen gedacht, der bei dem Anschlag ums Leben kam. Er war in der Gemeinde aufgewachsen und erst vor kurzem mit seiner Mutter weggezogen. Sein Vater und seine Geschwister leben noch in Floß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 01:00 Uhr