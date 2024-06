Hunderte Menschen gedenken in Döbeln der getöteten Valeriia

Döbeln: Hunderte Menschen haben bei einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Obermarkt der getöteten Valeriia gedacht. Sie beteten unter freiem Himmel mit Pfarrern der evangelischen, katholischen sowie orthodoxen Kirchen, schlossen sich den Fürbitten an, legten Blumen ab und zündeten Kerzen an. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 800 Personen. Valeriia, die 2022 mit ihrer Mutter vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet war, war am 3. Juni verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte hatten eine gute Woche lang nach der Neunjährigen gesucht. Am vergangenen Dienstag wurde ihre Leiche in einem Wald nahe Döbeln gefunden. Am Freitag nahm die Polizei in Prag einen Tatverdächtigen fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 14:00 Uhr