Hunderte festgenommene Demonstranten werden in Venezuela offenbar in Hochsicherheitsgefängnisse verlegt

Caracas: In Venezuela sind Aktivisten zufolge mehr als 700 festgenommene Demonstranten in Hochsicherheitsgefängnisse verlegt worden. Dabei sollen die Angehörigen teilweise nicht über die Verlegung informiert worden sein, außerdem sei es den Gefangenen nicht erlaubt, jemanden zu kontaktieren. Nach der Präsidentschaftswahl in Venezuela vor gut einem Monat hatte sich Amtsinhaber Maduro zum Sieger erklärt. Die Opposition zweifelt das an, es folgten Massenproteste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2024 02:00 Uhr