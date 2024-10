Hunderte demonstrieren zum Jahrestag des Hamas-Massakers

Berlin: Die Polizei in der Bundeshauptstadt ist im Großeinsatz. Grund sind die Proteste und Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel. Allein übermorgen, am 7. Oktober, sollen 2.000 Beamte auf den Straßen sein. Heute waren es rund 500. Ähnlich viele Teilnehmer versammelten sich am Platz der Luftbrücke zu einer pro-palästinenschen Demonstration. Gestern Abend bereits waren am Alexanderplaz israel-feindliche Parolen gerufen, Papierfahnen des Staates Israels zerrissen und zehn Menschen vorübergehend festgenommen worden. Eine pro-israelische Kundgebung vor der Humboldt-Universität verlief heute weitgehend störungsfrei. In Hamburg protestierten hunderte Menschen gegen den Gaza-Krieg. In München will ein Bündnis jüdischer und gesellschaftlicher Organisationen morgen Nachmittag ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen - am Odeonsplatz werden 8.000 Teilnehmer erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 19:00 Uhr