Hunderte demonstrieren in Deutschland zum Jahrestag des Massakers

Berlin: Schon vor dem Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel finden Kundgebungen und Demonstrationen in Deutschland statt. Hunderte Menschen haben am Abend in Berlin an das Massaker in Israel mit mehr als 1.100 Toten und den Gaza-Krieg erinnert. Die Polizei stellt sich auf Großeinsätze ein. Auch in anderen Städten Deutschlands sind rund um den 7. Oktober Veranstaltungen angemeldet - proisraelische und auch propalästinensische. Innenministerin Faeser rief dazu auf, friedlich zu bleiben. Komme es zu Gewalt, Judenhass oder terroristischer Propaganda, müsse die Polizei hart einschreiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2024 03:00 Uhr