Holocaust-Überlebende Margot Friedländer wurde mit Bambi geehrt

Berlin: Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Die 103-Jährige nahm den Preis in der Kategorie "Mut" bei einer Gala in München entgegen. Friedländer wurde für ihren Einsatz für Toleranz und gegen Antisemitismus geehrt. Der Gründer der Kinderstiftung "Die Arche", Bernd Siggelkow, wurde als "Stiller Held" ausgezeichnet. Weitere Bambis gingen unter anderem an den britischen Sänger Robbie Williams, den ehemaligen Nationalspieler Toni Kroos, sowie an Hollywood-Star Kevin Costner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 06:00 Uhr