Holger Grießhammer ist neuer Chef der SPD-Landtagsfraktion

München: Holger Grießhammer ist der neue Vorsitzende der SPD-Fraktion im bayerischen Landtag. Der Oberfranke wurde einstimmig mit 16 Stimmen in sein Amt gewählt. Der 42-jährige ist seit der Wahl im vergangenen Oktober Mitglied des Landtags und war bisher einer von mehreren Fraktionsvizes. Grießhammer ist Maler- und Lackierermeister und gehört der SPD seit 2000 an. Sein Vorgänger Florian von Brunn hatte nicht an der Sitzung teilgenommen. Ihm hatte die Fraktion letzte Woche das Vertrauen entzogen. Hintergrund waren Streitigkeiten über den Umgang mit einem leitenden Fraktionsmitarbeiter, dem viel Geld für geleistete Überstunden ausgezahlt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 15:00 Uhr