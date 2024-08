Holetschek besucht Riedstrom-Hochwassergebiete

Steinheim: Das Ringen um die Höhe der Entschädigungszahlungen für die hochwassergeschädigten Landwirte am Riedstrom geht weiter. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Holetschek wird deshalb am Vormittag zur Steinheimer Donaubrücke fahren. Dort wollen ihn die Bauern mit ihren Traktoren empfangen und dann mit ihm durch die zerstörten Gebiete fahren. Letzte Station wird Zusum sein: Noch immer sind in dem 60-Einwohner-Ort fast die Hälfte der Häuser wegen Hochwasserschäden nicht bewohnbar. Die Landwirte in diesem Gebiet fordern eine 100-prozentige Entschädigung. Aus ihrer Sicht wird das Donauhochwasser absichtlich südlich über die Dämme gelassen, um unterliegende Städte im Norden der Donau zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 07:00 Uhr