Holetschek bekräftigt Klimaschutzziele bis 2040

München: CSU-Fraktionschef Holetschek hat sich noch einmal klar zu den Klimaschutzzielen der bayerischen Staatsregierung bekannt. In der Sendung "Jetzt red I" im BR-Fernsehen sagte Holetschek, die Ziele seien ehrgeizig, aber man wolle sie umsetzen. Nach dem neuen Klimaschutzgesetz, das Anfang letzten Jahres in Kraft getreten ist, soll Bayern bis 2040 bei der Energieversorgung klimaneutral sein. Holetschek widersprach damit Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger, der die bayerischen Klimaziele vor kurzem in Frage gestellt hatte. - Grünen-Fraktionschefin Schulze forderte in der Diskussionsrunde eine Verdoppelung des Etats für den Hochwasserschutz. Nach der Flutkatastrophe Anfang Juni müsse allen klar sein, dass es massive Investitionen brauche. Sie hoffe deshalb auf gemeinsame Schritte auch mit der CSU, so Schulze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 06:00 Uhr