Hoher Schnee und Sturm legen Teile des Balkans lahm

Sarajevo: In Bosnien-Herzegowina sind nach einem Schneesturm zehntausende Menschen ohne Strom. Der staatliche Energieversorger beschreibt die Situation als extrem. Strommasten sind wegen des schweren, feuchten Schnees umgekippt und Leitungen gerissen. Am härtesten traf es den Nordwesten und Westen des Landes. In einigen Gebieten sind die Menschen auch ohne Trinkwasser. Viele Autofahrer steckten stundenlang im Schnee fest. Auch in Kroatien wurden Teile einer Autobahn, die zur Küste führt, für den gesamten Verkehr gesperrt, genau wie zehn weitere Fernstraßen, das teilte der kroatische Automobilclub HAK mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 08:00 Uhr