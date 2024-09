Hofheim in Unterfranken erhält Stolpersteine-Mahnmal

Hofheim: In der Stadt im unterfränkischen Landkreis Haßberge wird am Nachmittag ein Mahnmal für die ermordeten Juden während des Nationalsozialismus enthüllt. Mehrere Stolpersteine sollen vor ehemaligen Anwesen der Opfer verlegt werden. Entworfen hat sie der Künstler Gunter Demnig. Er hatte vor über 25 Jahren das Projekt zur Erinnerung an das Schicksal der durch das NS-Regime vertriebenen oder getöteten Menschen gestartet. Seitdem gehört es zu den tragenden Elementen der Erinnerungskultur in Deutschland. Bislang wurden in über 1.300 Kommunen solcher Stolpersteine gesetzt.

