Hoffenheim und Olympique Lyon trennen sich 2:2

Sinsheim: In der Europa League hat Hoffenheim gegen Olympique Lyon 2:2 gespielt. Zuvor hatte Eintracht Frankfurt gegen Slavia Prag 1:0 gewonnen. Die Frankfurter haben damit am vierten Spieltag der Ligaphase ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt und gute Chancen auf ein Weiterkommen in die nächste Runde. In der Conference League hat Heidenheim 2:0 gegen den schottischen Club Heart of Midlothian gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 23:00 Uhr